قيادي في المقاومة: مفاوضات الدوحة لم تحقق أي تقدم بسبب تعنّت الاحتلال

وطن: كشف قيادي في المقاومة، أنّ "مفاوضات الوفد الإسرائيلي في الدوحة مع الوسطاء القطريين لم تتمخض عن أي تقدم".

وحمّل القيادي، مساء الثلاثاء، الجانب الإسرائيلي مسؤولية تعطيل المفاوضات، وذلك "بسبب إصرار وفده على عدم الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".

وأشار إلى أنّ "الوفد الاسرائيلي يطالب بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين وتمديد المرحلة الأولى".

كذلك لفت القيادي، إلى أنّ زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة "قد تحسن ظروف المفاوضات".

وفي هذا السياق، أكّد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، أنّ "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصل إلى الدوحة، وسينضم إلى الوسطاء القطريين والمصريين الذين يقودون المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشدداً على أنّ حركة حماس تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية في المفاوضات.

المصدر: "الميادين"