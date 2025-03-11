استنفار إسرائيلي تحسبًا لهجمات من اليمن

وطن: رفعت القوات الجوية الإسرائيلية حالة التأهب وعززت منظومات الدفاع الجوي، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة لحماية الأجواء، وسط مخاوف من إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية من اليمن، وفقًا لما ذكره المعلق العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال.

ورغم الاستنفار، لم تصدر قيادة الجبهة الداخلية أي تغييرات في التعليمات الموجهة للجمهور.

يأتي ذلك في ظل تصريحات قيادية يمنية أكدت أن صنعاء ستحدد موقفها بناءً على التزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة، مشيرة إلى أن الجيش اليمني أنهى استعداداته العسكرية وينتظر تنفيذ الأوامر.

ومساء أمس الاثنين، أعلن قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة في المهلة المحددة، مضيفاً أنّه "ستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة".

وذلك بعدما منح الحوثي في الـ7 من آذار/ مارس، الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام (انتهت اليوم)، مؤكداً أنه "إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده".