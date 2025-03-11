الرئيس الإيراني لترامب: لن نخضع للتهديدات.. ونموت بعزّة ولا نعيش في الذل

وطن: نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قوله، مساء اليوم الثلاثاء، تأكيده أنّ بلاده لن تخضع للتهديدات، مضيفاً أنّ الإقبال على المفاوضات لا يعني أن نركع بذلّ أمام أي طرف.

وشدد قائلاً: "نموت بعزّة لكننا لن نعيش في الذل"، وأضاف متوجهاً بكلامه إلى الرئيسي الأميركي دونالد ترامب "إذا جلسوا معنا باحترام، سنتحدث بكرامة، لكننا لن نخضع للتهديدات".

وأشار في سياق حديثه، إلى ما حصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، قائلاً: "ما فعله الرئيس الأميركي مع زيلينسكي أمر مخجل"، مضيفاً: "أن يُقال لشخص، نحن نعطيك الأوامر لتفعل هذا وذاك، وإن لم تفعل سنفعل بك كذا هو أمر مهين".

وختم بزشكيان قائلاً للرئيس الأميركي: "أنا شخصياً لن أجلس معك، وافعل ما شئت".

كلام بزشكيان، ليس الأول من نوعه، ففي أواخر شباط/فبراير الماضي، أشار إلى أنّه "لا يجب أن نخشى العقوبات"، مضيفاً أنّ "البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأميركيين، مع أنّنا لم نقل إننا لا نحاور، لكن ليس مقرَّراً أن نحني رؤوسنا ونستسلم".

وهو ما يتطابق مع ما قاله قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، قبل أيام، إنّ "بعض الدول المتغطرسة يصرّ على التفاوض"، موضحاً أنّ هذا التفاوض لا يهدف إلى معالجة القضايا العالقة، "بل إلى السيطرة وفرض ما تريد" هذه الدول.

وفي وقتٍ سابق، وقع ترامب أمراً بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران، وأطلق بعدها تصريحات تهدّد إيران إذا لم ترضخ للتفاوض.