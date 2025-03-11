لبنان: الصليب الأحمر يتسلّم 4 أسرى اعتقلهم الاحتلال خلال اتفاق وقف النار

وطن: أُفرج اليوم عن 4 أسرى لبنانيين عند معبر رأس الناقورة، اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أن يسلم الأسير الخامس غداً، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

ووصل الأسرى اللبنانيون الـ4 المفرج عنهم إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي في صور، جنوبي لبنان.

الجدير ذكره أن اعتقال الأسرى الـ5 جرى في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، من العام الحالي، الأمر الذي يعني أن العملية جاءت في خلال اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يُعَدّ انتهاكاً للاتفاق.

ويأتي الإفراج عن الأسرى نتيجة الاجتماع، الذي عقدته لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في رأس الناقورة، ظهر اليوم.

ويستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك وقف إطلاق النار، والذي كان دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات، وسط بقاء احتلاله 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.

المصدر: "الميادين"