إصابة طفلين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

وطن: أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في البطن، وطفل (16 عاما) بالرصاص الحي في الحوض، ونقلتهما إلى المستشفى.

بدورها، قال مصادر طبية في مستشفى الأهلي في الخليل إن الطفل الذي أصيب بالرصاص الحي في البطن أدخل إلى غرفة العمليات مباشرة فور وصوله المستشفى لخطورة إصابته.

ويتعرض مخيم الفوار لاقتحامات يومية من قبل الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.