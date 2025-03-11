مسؤولة أوروبية: قطع الكهرباء عن غزة سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية

وطن: قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء عن قطاع غزة سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت المفوض الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، في منشور على منصة (إكس)، إن "أمر الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع إمدادات الكهرباء إلى غزة بعد أسبوع من قطع إمدادات المساعدات سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت بالفعل دراماتيكية".

ودعت إلى التوصل بشكل عاجل لإيقاف دائم لإطلاق النار من أجل إنقاذ أرواح المدنيين.