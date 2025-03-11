جيش الاحتلال في خطر حقيقي في حال استئناف الحرب على غزة

وطن: تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيلي سيكون في حالة خطر حقيقي حال استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ السبب في ذلك يعود إلى امتناع بعض جنود الاحتياط عن الخدمة وفشل "الجيش" في تجنيد "الحريديم".

ونقلت الصحيفة عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، أنّ هناك زيادة في أعباء القوات النظامية بسبب الحرب على غزة وتعزيز الأمن على "الحدود"، مشيرة إلى أن عزوف جنود الاحتياط بات واقعاً ولا يحضر سوى نصف الجنود بينما يحاول "الجيش" الإسرائيلي التغطية على ذلك.

ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ثقة المجتمع الإسرائيلي في الجيش تضررت بسبب عرض نتائج التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

ويأتي هذا في وقت اعترف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بفشله في تقييمه لحركة حماس قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهر تحقيق "الشاباك" أنه كانت هناك ثغرات ومشاكل أمنية بشأن التعاطي مع المعلومات الاستخباراتية بشكل عام وكذلك آليات الرقابة على العمل الاستخباراتي بشكل خاص ليلة الهجوم.

وفي الـ27 من الشهر الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاته، واعترف أن حماس خدعته بشكل ممنهج، بينما اعتمد على تصور خاطئ يفترض أن الحركة الفلسطينية تم "ردعها".

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان "واثقاً بشكل مفرط"، وكانت لديه مفاهيم خاطئة حول القدرات العسكرية لحماس.

واعترف الجيش الإسرائيلي أن "الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر 2023 كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".