مع حصار الاحتلال المتواصل لليوم الـ10.. "حماس" تحذر من مجاعة تهدد قطاع غزة

وطن: أكّد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن "أهالي قطاع غزة يواجهون بوادر مجاعة حقيقية في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية إلى القطاع للیوم العاشر على التوالي"، مشيراً إلى أن "الوضع كان مأساوياً منذ بداية العدوان".

وأوضح قاسم في تصريح له أن قطاع غزة يعاني من أزمة غذائية خانقة، إذ يفتقر السكان إلى المواد الأساسية في ظل الحصار المستمر. وأضاف أن إغلاق المعابر يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.

وفي السياق، قالت حركة حماس، في بيان لها اليوم، إن إغلاق المعابر وحرمان غزة من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويُعد جريمة حرب واضحة وعقاباً جماعياً ضد المدنيين، مضيفةً أنّ ذلك أدى إلى "ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة".

كما نبّهت إلى أن "إغلاق المعابر يعرقل أيضاً جهود الانتشال والإعمار في القطاع، ومنع دخول الآليات الثقيلة يحرم فرق الإغاثة من أداء مهامها"، لافتةً إلى أنّ "سياسة الاحتلال في استخدام المساعدات كورقة ابتزاز سياسي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل صموده ونضاله حتى تحقيق حقوقه المشروعة".

وفي ختام بيانها، دعت حركة حماس الجامعة العربية إلى "تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في القمة العربية الأخيرة، وتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وتيسير دخول المساعدات الإنسانية"، مطالبةً بإنهاء سياسة الحصار التي تمارس ضد قطاع غزة.

وأمس، رأى المفوّض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازارايني، أنّ وضع غزّة اليوم بات مشابهاً لما كانت عليه الأمور في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحيث أن منع "إسرائيل" إدخال المساعدات يهدّد حياة المدنيين في غزة وبقاءهم على قيد الحياة.