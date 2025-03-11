الاحتلال يواصل انتهاك وقف النار مع لبنان.. شهيدان في غارات على الجنوب

وطن: في سياق انتهاكه المستمر لوقف إطلاق النار، أغار الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، على سيّارة على طريق دير الزهراني - حومين الفوقا في جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

كذلك، أفادت مصادر محلية، بأنّ غارة من مسيّرة للاحتلال استهدفت مرّتين مركبة في الوادي الذي يربط بلدات فرون وصريفا وكفر صير جنوبي لبنان، ما أسفر عن شهيد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

كما أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي رشقات رشّاشة في محيط مستوطنة "المنارة" مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود الجنوبية، وسط تحليق منخفض ومستمرّ للمسيّرات الإسرائيلية فوق القرى الجنوبية.

وليل الإثنين - الثلاثاء، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أطراف بلدة راميا في الجنوب وأطلقت النيران باتجاه محيط مدرسة البلدة وفتّشت المنازل المتنقّلة التي وُضعت مؤخراً لأهالي البلدة المزارعين، بحسب ما أفادت مراسلة الميادين.

من جانبه أعلن الجيش اللبناني، أنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار ،يوم الأحد، على أحد جنوده، وهو بلباسه المدني، في خراج بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وفي بيان، أوضح الجيش أنّ جنود الاحتلال "قاموا بنقله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إصابته".