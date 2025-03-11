الاحتلال يعتقل مالك المكتبة العلمية في القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أحد مالكي المكتبة العلمية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، وداهمت المكتبة العلمية، واعتقلت أحد مالكيها، وهو عماد منى واقتادته للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت الشهر الماضي على مجموعة كتب تتعلق بفلسطين، واعتقلت اثنين من مالكي المكتبة خلال مداهمتها، وهما الشقيقان محمود وأحمد منى، بذريعة "الإخلال بالنظام العام وبيع كتب تحريضية".

يشار إلى أن المكتبة العلمية افتتحت قبل 38 عاما في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، لتصبح مع مرور السنوات واحدة من أهم المكتبات في فلسطين، وفي القدس على وجه الخصوص، حيث تعتبر مقصدا للدبلوماسيين والصحفيين والباحثين والطلبة.

وفازت المكتبة العلمية بجائزة أفضل مكتبة لعام 2011 على مستوى فلسطين، وثالث أفضل مكتبة على صعيد الشرق الأوسط من قبل مؤسسة "لونلي بلانيت" و"بي بي سي" في لندن.