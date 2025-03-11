5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين جنوبي غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، يوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي قرب حاجز نتساريم جنوبي مدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين قرب حاجز نتساريم جنوبي غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى ان إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق قذيفة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

وصباح اليوم، استشهدت المواطنة نجاد أبو سنيمة بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي رفح.