"الديمقراطية": ندين قيام الأجهزة الأمنية في جنين بملاحقة المقاوم عبد الرحمن أبو المنى وإطلاق النار عليه مما أدى لاستشهاده

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم ووصل لوطن نسخة عنه، "إقدام الأجهزة الأمنية بملاحقة المقاوم عبد الرحمن أبو المنى مساء أمس في مدينة جنين وإطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده بعد أن فشلت قوات الإحتلال باستهدافه بعد مطاردة لفترة طويلة."

واعتبرت الجبهة الديمقراطية "أن هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية يأتي في الوقت الذي يتواصل استهداف الإحتلال للمقاومة في جنين ومخيمها وغيرها من المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية، وفي الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى ما يجري في مدينة جنين ومخيمها ومخيمات شمال الضفة من تدمير وتطهير عرقي وتهجير، هدفه تصفية المخيمات باعتبارها رمزا لحق العودة ، وأدانته كل المؤسسات الدولية والحقوقية باعتباره استكمالا لحرب الإبادة التي ما زال بشنها الإحتلال على قطاع غزة ."

وأضاف البيان " إننا في الجبهة الديمقراطية لطالما دعونا السلطة وقيادتها وأجهزتها، للكف عن هذا السلوك المدمّر الضار بتماسك النسيج الإجتماعي وبالسلم الأهلي وبمساعي استعادة الوحدة الوطنية لشعب يخوض معركة التحرر الوطني في وجه مخططات ومشاريع تستهدف القضاء على مشروعنا الوطني في الحرية والإستقلال، وأكدنا على الحاجه الماسه لتوحيد شعبنا وقواه الوطنيه في مجابهه مخطط الاباده للمخيمات وتهجير سكانها في سياق المشروع التصفوي وخطة الحسم والضم، وأكدنا على الحوار الوطني خيارا وحيدا لحل التباينات في صفوف الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية بديلا للخيار الأمني."