سامي مشعشع يكتب لوطن: جلد الذات بمقدار واجب! اللاجئ الفلسطيني إذ يعيش غربة واغتراب في وطنه ومحيطه العربي

ربما يحمل العنوان ومضمون المقالة استفزازا للبعض، وقد يكابر البعض ان فيه من التحامل وجلد النفس الشيء الكثير والبعض الاخر سينصح ان إثارة هكذا قضية ، ورقاب الجميع على المقصلة، عبث وحرف للبوصلة. لا أدرى، ربما يستفز، ولعله متحاملا بسبب ما يحدث أمام ناظرينا الان ولكن لست متأكدا انه عبثي وحرفا للبوصلة!

أبجديات وبعض الافتراضات: ١- اللاجيء الفلسطيني لا تتلخص قضيته بكوبونة وكرت وكالة وكيس طحين كما الصورة النمطية عند الكثيرين من الأغراب ومن هم بين ظهرانينا كذلك. هو ليس مدعاة "للشفقة"، ولا هو هذا الشخص الذي يتنظر المساعدات خلاصا، وانه اتكالي ومثيرا للشغب ومزعزعا للاستقرار المنشود كما يحلو للاحتلال ان يسوق اللاجيء لجمهوره وللغرب، ولكثير من العرب والمسلمين وللبعض منا الفلسطينيين! ٢- نظرة صناع القرار العرب، وتاريخيا، للفلسطيني اللاجيء بين ظهرانيهم لم تتعدى كونه 'بيدقا' لتثبيت شرعية هشة للنظم الحاكمة بين صفوف شعوبهم، وانه يوظف 'كخطر امني' ان استدعت ظروف هذا البلد العربي او ذاك توظيف وجوده كمزعزع للأمن والاستقرار ولتحييد أنظار مواطنيهم عن مطالبهم او فزاعة لتبرير الصدع المجتمعي او السياسي او الطائفي للمجموعات المتصارعة داخل البلد الواحد ( والأمثلة كثيرة). ٣- للعرب الذين استقبلونا كلاجئين بعد العام ١٩٤٨ العلاقة معنا تدرجت من الفزعة والنخوة الطيبة في كرم الضيافة وبلسمة جراح النفي وتحولت مع مرور السنوات الأولى إلى مزيج من الشفقة والحزن لما اصابنا وتوجس خفي من طول إقامتنا! ومع تتابع السنوات تحول المخيم في الدول المضيفة لنا الى بيئة مغلقة في نظامها الاجتماعي ومصدر إلهام كونها كانت بؤرة انطلاق العمل المسلح. وتدريجيا تحول المخيم إلى مصدر للعمالة 'الأجنبية' الرخيصة، وتشكل خطا احمرا فاصلا بين المخيم والبيئة المستضيفة لحيزه المكاني. وبعدها تحولت المخيمات 'لجزر أمنية ' تشرف عليها وتراقبها مخابرات هذه الدولة أو تلك، وباتت تشكل خطرا ديموغرافيا عند البعض ووجودا غير مريح للاجئين مم المفترض ان وجودهم بينهم هو وجود مؤقت. كيف تصرفت فصائلنا وقوانا الفلسطينية في مرحلة المد والجزر الثوري، وبعض الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع محيطها، والثمن الذي فرضه الاحتلال على البيئات العربية الحاضنة واستغلال الحكام العرب لقضية/مشكلة فلسطين، وخصوصا اللاجئين منهم، كانت كلها، وغيرها، عوامل مركبة لكل أعلاه. ٤- فلسطينيا، كان هناك حواجز مستترة وخطوطا فاصلة في الضفة الغربية وغزة بين اللاجيء الذي قصدها وبين سكان الضفة وغزة الذين استقبلوهم واستضافوا أبناء الوطن الواحد. بقدر ما اندمج وذاب اللاجيء الذي تهجر داخليا إلى غزة والضفة بقدر ما كان هناك حاجزا فاصلا بين سكان المخيمات التسعة عشر في الضفة والمخيمات الثمانية في غزة وسكان هاتين المنطقتين 'الاصلانيين' ان جاز التعبير، إذ شكل قاطني هذه المخيمات، ووكالة الأونروا بولايتها المؤقتة برسم العودة، بيئة ميزتها عن المحيط المدني والريفي الأوسع الذي تتواجد داخله. ونعم كان هناك، وما زال، شعورا مكتوما بين صفوف اللاجئين بالإغتراب في العلاقة بين "هم" و "نحن" وأنه هناك (وهنا جلد للنفس ومكاشفة قد تكون مفيدة للتعلم منها ومعالجتها) نظرة فوقية من هذا الطرف تجاه الطرف الاخر! ٥– وبالإضافة لكل ما سبق هناك 'غربة' غير معلنة بين اللاجيء المقيم في ٥٨ مخيما للاجئين الفلسطينين في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وبين أبناء هذه المخيمات (وتجمعات كثيرة للاجئين خارج المخيمات الرسمية والذين لم تعترف بها الأونروا رسميا بالرغم من تقديمها المساعدات والخدمات لهم) الذين تركوها زاحفين للمدن والبلدات او الذين تركوها لدول الخليج او لدول عربية وغربية أخرى.

مطلب حق العودة مطلب فريد سياسيا، نفسيا، وجدانيا ونضاليا وبينما كان هذا المطلب حتى أواخر القرن الماضي المطلب الأساس والهدف الاسمي لتحقيقه فلسطينيا،مترافقا مع تحرير القدس، كهدفين محفورين في الوجدان الفلسطيني فإنه منذ اكثر من عقدين من الزمن تراجعا وأصبحا شعارين يتم تناولهما بتثاقل وكسل وبخطابية مملة ومتعبة ودليلنا هنا غياب أي خطة وبرنامج عمل رسمي، شعبي، جماهيري، مدني ، نخبوي! (اختر ما شئت) حولهما ومن أجلهما.

حتى اللحظة يتعامى البعض عن حقيقة ان حرب الإبادة على غزة لم تكن فقط للقضاء على أي حس وفعل للمقاومة وانما أيضا للقضاء على حق العودة. كل الهجمة على الاونروا وكل محاولات وخطط التهجير والترحيل في غزة(وخصوصاً للاجئين المقيمين في غزة) وكل ما يحصل في مخيمات شمال غزة، والذي سيطال باقى المخيمات التسعة عشر وتجمعات اللاجئين غير المعترف بها، تصب في هذا الجهد والمخطط الممنهج والذي لا يقف أمامه أي جهد مضاد فلسطيني. إننا لا نستشعر الخطر الداهم.

اللاجيء لا يضام. عزته هي عزوته وكرامته وحقه فوق كل شيء. اللاجيء بعد اكثر من سبعة عقود يعيش غربة واغتراب ويعيش عزلة ويعيش هاجس الاندثار وضياع حقه. الثورة بنيت على أكتافه وعلى تضحيات المخيم. الافتراض ان 'دولة' تبنى على أنقاض حقوقه وأحلامه لن تكون دولة.

لن يستوى مسارنا المأمول بدون احتلال مكنوس ودون مخيم مفكك ودون قدس عربية إلا إذ أرجعنا حق العودة مطلبا لا رجعة عنه وبرنامجا وجهدا نضاليا على الأرض نعمل جميعنا لتحقيقه.