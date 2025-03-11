مصادر عبرية: شاب من جنين اقتحم قاعدة عسكرية بسيارة في "تل أبيب" ودهس جنديا

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن عاملا من جنين، اقتحم قاعدة عسكرية بسيارة في تل أبيب ودهس جنديا إسرائيليا.

وقال موقع "واينت" إن عاملا من جنين، يعمل في تل أبيب، استولى على سيارة، واقتحم بها نقطة تفتيش عند مدخل قاعدة عسكرية في منطقة تسريفين، ودهس جنديا، وقد تم اعتقاله.

وقال الموقع إن الجندي الذي دهس أصيب بجروح متوسطة في حادث الدهس عند مدخل قاعدة تسيريفين. وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار عائلته.

ولفت الموقع إلى أنه ورغم محاولات إيقافه، انسحب العامل شرقا باتجاه الرملة، وهناك فقط تم اعتقاله على يد عناصر شرطة الرملة بعد مطاردة. وقد تم احتجازه للتحقيق معه، ومن المقرر أن يتم تقديمه في وقت لاحق اليوم إلى المحكمة لعقد جلسة للنظر في طلب تمديد احتجازه.