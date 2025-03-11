شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - وطن: قال الهلال الأحمر ان طواقمه في مدينة جنين تسلمت جثمان شهيدة عمرها 60 عاما صباح اليوم.

وقال الهلال الأحمر ان الطواقم تسلمت الشهيدة على حاجز الجلمة وجرى نقلها الى المستشفى.

ولم يتضح حتى الآن هوية الشهيدة أو ظروف استشهادها.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين.وكان الاحتلال قد أعدم صباح اليوم شابا في خلة الصوحة الملاصقة لمخيم جنين.

وأظهرت مشاهد مصورة تنكيل جيش الاحتلال بجثمان الشهيد وحمله عبر جرافة عسكرية خلال احتجازه من الحي الشرقي بجنين.

وشهدت مدينة جنين، الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات كبيرة لجيش الاحتلال، برفقة مدرعات دخلت إلى شوارع المدينة وأحيائها.

وشهد الحي الشرقي من جنين، حصار قوات الاحتلال منزلا واستهدافه بالقذائف والرصاص.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة لجيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي تبعها تعزيزات وآليات عسكرية ومدرعات بعد اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية في الحي الشرقي من المدينة.

وأجبرت قوات الاحتلال الأهالي على إخلاء منازلهم خلال اقتحام الحي الشرقي في جنين، وأطلقت النار تجاه سيارات الإسعاف في المنطقة.