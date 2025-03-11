قاض أمريكي يرفض ترحيل الفلسطيني محمود خليل طالب "جامعة كولومبيا"

وطن: أمر قاض أمريكي بعدم ترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل، رغم التحريض عليه من قبل أعلى مستوى بالبلاد، المتمثل بالرئيس دونالد ترامب.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان، الاثنين، قرارا بوقف ترحيل خليل، "ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك".

كما حث محامو خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك. واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية، من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.

وقال ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتقال خليل "هو الأول من بين الكثير من الاعتقالات المقبلة".

ولم تقل إدارة ترامب إن خليل متهم أو مدان بارتكاب جريمة، لكن ترامب كتب أن وجوده في الولايات المتحدة "يتعارض مع مصالح السياسة الوطنية والخارجية".

وأرسلت وزارة التعليم، أمس الاثنين، خطابات إلى 60 جامعة أمريكية، من بينها هارفارد وكولومبيا وييل وأربع كليات تابعة لجامعة كاليفورنيا، تحذرهم من خفض في التمويل الاتحادي ما لم يتعاملوا مع اتهامات "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.

وحتى قبل اعتقال خليل، وهو طالب دراسات عليا في كلية الشؤون الدولية والعامة، قال الطلاب إنه جرى رصد أفراد من إدارة الهجرة الاتحادية في مساكن الطلبة في حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن منذ يوم الخميس، قبل يوم واحد من إعلان إدارة ترامب إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة للجامعة؛ بسبب ما وصفته بالمضايقات المعادية للسامية في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك وحوله.

وبحسب اتحاد الطلاب العاملين في كولومبيا، فإن أفرادا من إدارة الهجرة الاتحادية يحاولون اعتقال طالب أجنبي آخر على الأقل إلى جانب خليل.

وأحجم متحدثون باسم وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك عن الإجابة على أسئلة حول رواية اتحاد الطلاب، التي لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل.

يشار إلى أن محمود خليل، الذي يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، واعتُقل يوم السبت، شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا، والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي. ووصف ترامب خليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس".