الاحتلال يقتحم كوبر وعابود وبيرزيت شمال رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة مناطق شمال رام الله، واعتدت على المواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وتوجهت منها إلى بلدة كوبر المجاورة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت الحارقة تجاه منازل المواطنين ومحالهم التجارية في بلدة كوبر، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود شمال رام الله وأغلقت الحاجز الحديدي (البوابة) المقام على المدخل الوحيد للقرية ولعدد من القرى المجاورة، واعتدت على المواطنين هناك وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.

كذلك، اقتحم جنود الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة وأطلقوا طائرات "درون" في سماء المدينة.