شهيد في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول الشهيد عبد الله علي الشاعر أشلاء إلى المستشفى الأوروبي، إثر استهدافه من طائرة مُسيرة شرق رفح جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,467 شهيدا، والإصابات إلى 111,913 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.