"حماس" تدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بالالتزام بالانسحاب من محور فيلادلفيا

وطن: دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بـ"خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى عدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكدت الحركة، في بيان صادر يوم الاثنين، أن "الاحتلال لم يلتزم بخفض تدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، كما لم يبدأ الانسحاب في اليوم الثاني والأربعين من الاتفاق، رغم أنه كان من المفترض أن يكتمل بحلول اليوم الخمسين، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

واعتبرت الحركة أن هذا السلوك يمثل "خرقًا واضحًا للاتفاق ومحاولة لإفشاله وتفريغه من مضمونه"، مشددة على ضرورة تحمّل الوسطاء مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال لتنفيذ تعهداته وإنهاء وجوده في المحور فورًا.

كما دعت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن استمرار المفاوضات في مرحلتها الثانية دون تأخير هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، محذرة من أن أي مماطلة في التنفيذ تعد "تلاعبًا بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، قد نص على تنفيذ الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى، التي تمتد 42 يومًا، على أن يكتمل خلال 50 يومًا.