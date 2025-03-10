الحوثي: الإجراءات العسكرية لإسناد غزة ستكون حيز التنفيذ مع انتهاء المهلة المحددة

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة مساء يوم الإثنين، أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى أن العديد من الأنظمة العربية والإسلامية لا تولي هذا الأمر الاهتمام المطلوب.

وفي هذا السياق، ذكر الحوثي، بمسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية لإقامة الحجة عليها وإلا "فنحن نعرف أن الكثير منها لا تلتفت إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة".

كما أكّد أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة في المهلة المحددة، مضيفاً أنّه "ستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة".

وكان الحوثي قد أعطى في 7 آذار/مارس الجاري، الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيام، مع تأكيده أنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده.