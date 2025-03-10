الاحتلال يعتقل مقدسيًا من "الأقصى" وعدة شبان على حاجز شعفاط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابًا من المسجد الأقصى، وآخرين على حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان وسيدتين على الأقل على حاجز مخيم شعفاط، ولم تُعرف هوياتهم أو سبب اعتقالهم.

وقال شهود عيان إن المعتقلين يحملون هوية الضفة الغربية، وجرى اعتقالهم بحجة وجودهم داخل المخيم دون الحصول على تصاريح دخول، علمًا بأن المخيم مفتوح على باقي مناطق الضفة الغربية ويفصله حاجز عن القدس المحتلة.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي آدم ماجد الرشق (17 عامًا) من سكان البلدة القديمة، وذلك بعد خروجه من المسجد الأقصى.