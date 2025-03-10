الاحتلال يصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي في دورا ويعتقل شابا من مسافر يطا

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام، ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وقد وصفت وزارة الصحة حالاتهم بالمستقرة، فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وفي السياق ذاته، قال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الزويدين بمسافر يطا، واعتقلت الشاب علي محمد الاتيمين، بعد أن داهمت منزله وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ مالي.