إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من محاور عدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في مناطق عدة، وإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.