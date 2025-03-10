منظمة التحرير تكرّم معلمات مدرسة بنات بُرقا الثانوية بمناسبة الثامن من آذار

وطن: كرّمت منظمة التحرير بالتعاون مع إتحاد المعلمين في محافظة رام الله والبيرة ومديرية التربية والتعليم في المحافظة، معلمات مدرسة بنات برقا الثانوية وذلك تأكيداً على أهمية دور المعلمات الفلسطينيات خاصة في قرية برقا المعرضة دوماً لهجمات المستوطنين حيث يُشكل وجود المدرسة والمعلمات والطلبة والأهالي وثباتهم نموذجاً من التحدي والبقاء على الأرض الفلسطينية رغم كل محاولات الإحتلال ومستوطنيه لتهويد وإستهداف هذه القرية الصامدة في وجه كل المشاريع الرامية لتصفية الوجود الفلسطيني وإنكاره.

جاء ذلك خلال الفعالية التكريمية التي أقيمت اليوم الإثنين 10/3/2025 في قرية برقا في محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت منظمة التحرير على الدور الريادي للمرأة الفلسطينية، شريكة ساحات النضال في كافة ميادين المعركة التحررية لشعبنا الفلسطيني مع الاحتلال وقد رفعت من تضحياتها صفحة مشرقة ومشرفة في سجل الخلد الفلسطيني تنحني له جباه أحرار العالم.

كما أثنت المنظمة على دور المعلم الذي يُقدم رسالة العلم والمعرفة في ظل الظروف الصعبة على شعبنا والعدوان الممنهج على غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرين أن المعلم الفلسطيني كان وسيبقى النواة الأولى في بناء مداميك دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وحضر اللقاء ثائر نخلة المنسق العام لأمانة سر منظمة التحرير ومجموعة من كوادر المنظمة، والأخت رويدة البرغوثي أمين سر إتحاد المعلمين في المحافظة، والأخت ختام الزبن والأخ مجاهد ريان ممثلين عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بالإضافة إلى حضور مجلس قروي برقا والشخصيات الإعتبارية في القرية.