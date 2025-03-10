الخليل: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على جسر بيت كاحل ويطلق قنابل غاز في دورا

وطن: نصبت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على جسر بيت كاحل غرب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين في بلدة دورا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت كاحل (جسر بيت كاحل) وفتشت مركبات المواطنين وعبثت بمحتوياتها وعرقلت حركة المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيا.