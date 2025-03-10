الاحتلال يجبر المواطنين على اخلاء منازلهم في حي الهدف بمدينة جنين

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عائلات من حي الهدف في مدينة جنين على اخلاء منازلهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت عائلات على ترك منازلها قبيل موعد الافطار في طلعة الغبز في مخيم جنين، كنا امهلت عائلات اخرى حتى الساعة 7:30 من مساء اليوم لإخلاء منازلها في حي الهدف بمدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال احرقت منزل عائلة الشهيد سميح أبو الوفا في طلعة الغبز بعد اجبارها على تركه من دون السماح لها بنقل اي شي من داخله.

في السياق، واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وسيرت آلياتها في شوارعها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ49 على التوالي مخلفا 30 شهيدا وعشرات الإصابات، واعتقال عشرات المواطنين.