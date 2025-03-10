عائلات الأسرى لحكومة نتنياهو: قطع الكهرباء عن غزة يعرّض الأسرى لخطر فوري

وطن: دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى إلغاء قرار قطع إمدادات الكهرباء عن غزة، لأنّه "يعرّض حياة الأسرى لخطر فوري"، مشيرةً إلى أنّها "ستتوجه إلى المحكمة العليا".

وناشدت عائلات الأسرى رئيس حكومة الاحتلال منح الوفد الإسرائيلي المفاوض تفويضاً كاملاً للتوصل إلى اتفاق وذلك بعد تنصّل الاحتلال من الاتفاق على المرحلة الثانية بعد انتهاء الأولى في 1 آذار/مارس 2025.

وحذرت العائلات من أن "أي تأخير في المفاوضات قد يتسبب في إزهاق أرواح المزيد من الأسرى نتيجة تداعيات حرب الإبادة، بالإضافة إلى فقدان الأمل في إعادة القتلى إلى ذويهم للدفن".

من جانبه، رأى رئيس "المعارضة" الإسرائيلية، يائير لابيد، أنّه في حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية، سيعود القتال، وأنّه "إذا عدنا للقتال في غزة، سيموت الأسرى".

وطالبت حركة حماس، الإثنين، الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون تأخير.

كذلك نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين، الأحد، أنّه يُتوقّع أن يسافر مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في "محاولة للتوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وقف إطلاق نار بين غزة وإسرائيل".