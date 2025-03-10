لبنان: الجيش يعلن اعتقال الاحتلال أحد جنوده بعد إطلاق النار عليه في كفرشوبا

وطن: أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار أمس على أحد جنوده، وهو بلباسه المدني، في خراج بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وفي بيان، أوضح الجيش أنّ جنود الاحتلال "قاموا بنقله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إصابته".

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين، أمس، في بلدة كفركلا - مرجعيون، ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه، بحسب بيان الجيش.

وكان الجيش اللبناني قد حذّر، في بيان، من أنّ "إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدّد استقرار البلاد، وينعكس سلباً على أمن المنطقة"، مشيراً إلى أنّه "يتنافى تماماً مع اتفاق وقف إطلاق النار".