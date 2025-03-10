الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله في طولكرم ويكثف انتشاره العسكري في المدينة ومخيميها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مواطنًا ونجله عند المدخل الشمالي الرئيسي لمخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن فهد سلامة صباغ ونجله يحيى أثناء تواجدهما بالقرب من المخيم، علمًا أنهما من سكانه، وهما والد وشقيق الشهيد عبد الجبار فهد صباغ، الذي استشهد في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من جنود المشاة إلى المدينة ومخيميها، وتمركزت على طول شارع نابلس، الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محيط المنازل التي تستولي عليها في المنطقة وتحولها إلى ثكنات عسكرية. كما أوقف الجنود المركبات المارة، وفتشوها، واحتجزوها، مع التدقيق في هويات ركابها.

كذلك، تمركزت قوات الاحتلال في محيط دواري شويكة واليونس في الحي الشمالي للمدينة، واعترضت سير المواطنين والمركبات، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويعهم. وخلال ذلك، اعتقلت شابًا بعد إيقاف مركبته في المكان، واستولت عليها، دون معرفة هويته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في حي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، وفتشتها، وعاثت في محتوياتها خرابًا، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويع السكان. كما استولت على مبلغ مالي، ومصاغ ذهبية، وخارطة فلسطين من منزل المواطن منير ذياب في الحي.

يُذكر أن قوات الاحتلال تكثف اعتداءاتها وعملياتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيميها، في إطار عدوانها المستمر لليوم الثالث والأربعين على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا، واعتقال العشرات، ونزوح آلاف المواطنين قسرًا من منازلهم.