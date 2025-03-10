المهندس عبد الناصر دويكات يُتوج كأحد أبطال الاستدامة المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وطن: حصل المهندس عبد الناصر دويكات على لقب "أبطال الاستدامة" عن الفئة المهنية لعام 2024، وذلك في النسخة الثانية من التصنيف الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية تكريمًا لرواد الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الريادي الذي لعبه المهندس دويكات في تطوير سياسات الطاقة المتجددة، وتعزيز الحلول البيئية المستدامة، ودعم جهود التصدي لتغير المناخ على المستويين المحلي والدولي. كما يُعد دويكات أحد أبرز المدافعين عن التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث قدّم مساهمات بارزة في مجالات الاستدامة والمسؤولية البيئية من خلال قيادته لمبادرات ومشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في فلسطين والمنطقة.

وفي تعليقه على هذا التكريم، عبّر دويكات عن فخره بالحصول على هذا اللقب، معتبرًا أنه "تكريم لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب في مجال الطاقة والاستدامة، وفرصة لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية".

كما أكد عزمه على مواصلة جهوده في تعزيز تبني حلول الطاقة النظيفة، وتمكين المجتمعات المحلية من الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وفعالة.

ويعدّ تصنيف "أبطال الاستدامة" من أبرز المبادرات التي تسلط الضوء على الشخصيات الأكثر تأثيرًا في مجال التنمية المستدامة، حيث يتم اختيار الفائزين وفقًا لمعايير مهنية صارمة تشمل الابتكار، والتأثير الإيجابي، والاستدامة المؤسسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن المهندس عبد الناصر دويكات يشغل منصب رئيس ومؤسس جمعية مهندسي الطاقة فرع فلسطين، كما سبق أن حصل على جائزة أفضل مختص بتطوير الطاقة في الشرق الأوسط لعام 2022، والتي تم تقديمها على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي نظمته جمعية مهندسي الطاقة العالمية في أتلانتا في الولايات المتحدة الامريكية .

ويؤكد هذا الإنجاز الجديد على المكانة الريادية التي يحتلها دويكات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وعلى الدور المتنامي الذي تلعبه الكفاءات الفلسطينية في الساحة الدولية، مساهمةً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للبشرية.