الاحتلال الإسرائيلي يُحكم حصاره على غزة لليوم الـ9 ويفاقم معاناة السكان

وطن: أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره المشدد على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن القيود المفروضة على دخول المساعدات وإغلاق المعابر بدأت تُظهر تداعيات خطيرة، حيث تشهد غزة أزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب، بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية.

وأشار البيان إلى نقص حاد في المواد الغذائية والسلع التموينية، ما أدى إلى توقف غالبية الجمعيات الخيرية عن تقديم المساعدات للأسر المحتاجة. كما تسبب انقطاع الوقود في لجوء آلاف العائلات إلى استخدام الحطب كبديل عن غاز الطهي، ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن البلديات تواجه صعوبات في رفع النفايات بسبب شح الوقود، مما يؤدي إلى تراكم أكوام القمامة في مختلف مناطق القطاع. كما تعذّر توفير المأوى للنازحين نتيجة توقف إمداد الخيام وعدم القدرة على إنشاء مخيمات جديدة.

وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، تفاقمت معاناة المرضى والمصابين، حيث يعانون من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأكد البيان أن أكثر من 2.4 مليون شخص في غزة يتعرضون لخطر الموت البطيء نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية.

وحذّر المكتب الإعلامي من أن الأوضاع الإنسانية مرشحة لمزيد من التدهور خلال الأيام القادمة، مع تصاعد خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لكسر الحصار وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات العاجلة.

كما طالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحصار، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن اليوم عن وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء، في خطوة تصعيدية جديدة تعمّق الأزمة الإنسانية، وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب تعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالاتفاقيات المبرمة.