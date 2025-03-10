أبرزها الإبعاد عن منزل عائلتها: الاحتلال يفرج عن الطفلة المقدسية تقى غزاوي بشروط

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الطفلة المقدسية تقى غزاوي (12 عاماً)، بشروط تمثلت في الحبس المنزلي، والإبعاد لمدة شهر عن منزل عائلتها، وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل، بالإضافة إلى كفالة طرف ثالث.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة غزاوي في تاريخ السادس من شباط/فبراير الماضي، ومددت اعتقالها حتى اليوم الاثنين، على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 21.