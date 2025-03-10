الاحتلال يهدم منشأة في بلدة فرعون جنوب طولكرم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، اليوم الاثنين، قاعدة بناء أرضية، تقع في منطقة الغرسات جنوب شرق بلدة فرعون جنوب طولكرم،

وأفاد عضو بلدية فرعون أحمد درويش، بأن القاعدة شُيدت قديما منذ عام 1990، وكان أصحابها قد تلقوا إخطارا بالهدم قبل أكثر من 10 سنوات إلى جانب عدة منشآت ومنازل أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم متابعة القضية قانونيا عبر محامين من أراضي 1948 لمحاولة وقف تنفيذ القرار، إلا أن أصحاب المنشأة تفاجأوا صباح اليوم بإقدام جرافتين تابعتين للاحتلال وبحراسة آلياته، على تنفيذ عملية الهدم، رغم عدم وجود أي إشعار مسبق.

وأوضح أن المنشأة تعود للمواطن عبد الحميد مصطفى شلبي من مدينة طولكرم، وتبعد حوالي 200 متر عن جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتضييق الخناق على المواطنين، وفرض واقع جديد في المناطق القريبة من الجدار.