شركة Ooredoo فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة للعام 2025

وطن: عقدت شركة Ooredoo فلسطين اجتماع هيئتها العامة العادي الرابع عشر في رام الله، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد أبو رمضان، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامر فارس، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ومراقب الشركات السيد بلال كتانة، إلى جانب ممثلين عن هيئة سوق رأس المال، والسيد يعقوب علون ممثلًا عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين، والإدارة التنفيذية للشركة.

استهل رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو رمضان الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا، مؤكدًا أن الشركة تواصل عملها رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني. وأعلن مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور النصاب القانوني من المساهمين، ثم استمع الحضور إلى تقرير مجلس الإدارة للعام 2024، وكلمة الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة خلال العام الماضي.

تضمن الاجتماع مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومراجعة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، إلى جانب انتخاب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لحسابات الشركة للعام 2025.

في كلمته، قال السيد محمد أبو رمضان أنه لا يخفى على أحد أن العام 2024 كان مليئًا بالتحديات، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين استمرت في التأثير على مختلف القطاعات، وتابع: "بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع الاتصالات، إلا أن Ooredoo فلسطين استطاعت الحفاظ على استقرارها المالي والتشغيلي، وتحقيق نمو ملحوظ في قاعدة مشتركيها بنسبة 8%، مستندةً إلى استراتيجيتها الطموحة وتفاني كوادرها في العمل".

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور سامر فارس إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في ظل أوضاع غير طبيعية عاشتها فلسطين خلال العام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 109 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات40 (EBITDA) مليون دولار أمريكي. كما بلغ صافي أرباح الشركة 11.8 مليون دولار أمريكي، ما يعكس التحسن المستمر في الأداء المالي والتشغيلي.

وأضاف الدكتور سامر فارس: "على الرغم من استمرار الحرب طيلة عام 2024، إلا أننا استطعنا تعزيز موقعنا في السوق، والاستمرار في تنفيذ خططنا الاستراتيجية التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات مشتركينا".

واختتم الاجتماع بتجديد التزام الشركة بالعمل المستمر على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والارتقاء بتجربة الاتصالات والخدمات الرقمية لمشتركيها.