استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: 22% يشاركون في الأنشطة المدنية والمجتمعية ويشعرون بأن لهم دور مؤثر

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن 39% من المستطلعة آرائهم يشاركون أحيانا في الأنشطة المدنية والمجتمعية لكن ليس بشكل دائم.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن 22% يشاركون بشكل فعال وبانتظام ويشعرون بأن لهم دور مؤثر، كما أجاب أجاب 22% برغبتهم في المشاركة أكثر لكن يواجهون بعض الصعوبات.

وأجاب 17% من المستطلعة آراؤهم أنهم غير مشاركين في أي أنشطة سواء كانت مدنية أو مجتمعية.

وشارك في الاستطلاع الالكتروني الذي نشر عبر شبكة وطن الإعلامية على مدار أسبوعين 4170 مواطنا ومواطنة.

يذكر أن سؤال الاستطلاع جاء على النحو التالي: الى أي مدى تشعر بأنك مشارك في الأنشطة المدنية والمجتمعية.