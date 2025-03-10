محامية الدكتور حسام أبو صفية: الاحتلال يعذب الدكتور أبو صفية ويحاول تلفيق تهم ضده

وطن: تمكنت المحامية غيد قاسم من زيارة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، المعتقل في سجون الاحتلال، حيث كشفت عن تفاصيل معاناته خلال فترة اعتقاله.

وأوضحت قاسم أن الدكتور أبو صفية أمضى نحو 14 يومًا في معتقل "سدي تيمان"، المعروف بسوء معاملته للأسرى، حيث تعرض لتعذيب وتنكيل وتحقيق استمر لساعات طويلة.

كما يعاني من مشاكل صحية، بينما حاول الاحتلال تلفيق تهم ضده دون أن يتمكن من ذلك.

وأضافت المحامية أن أبو صفية تفاجأ بالفيديو الذي نشرته القناة 13 العبرية لمقابلة معه، حيث لم يكن يعلم أنه يتم تصويره ولم يتم إخطاره بذلك، مؤكدةً أن الاحتلال قام بعزله، وعرّضه للإهانات والضرب والابتزاز والتعذيب.

وأشارت قاسم إلى أن معنويات الدكتور أبو صفية لا تزال عالية رغم الظروف القاسية التي يمر بها، ونقلت عنه قوله: "الإنسان هو تاريخ، وتاريخه هو عبارة عن موقف يوضع ويُدرس".

يُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية التي يتمكن فيها محامٍ من لقائه، منذ اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان في 27 ديسمبر 2024.