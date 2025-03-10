الاحتلال يعتقل 21 مواطنا الاحتلال بينهم زوجة أسير خلال مداهمات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 21 مواطنا على الأقل خلال حملة مداهمات في الضفة بينهم زوجة اسير.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم في مدينة الخليل، اعتقلت خلالها عددا من الأسرى المحررين، وهم: أمجد الحموري، وسعيد وعثمان ونضال ومعتز القواسمي، ومنذر الجعبة، ويوسف ابو حسين، ومحمد ابو حديد، وأشرف بدر.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من عامر نضال أبو مارية، ومجد زهير مقبل، واستولت على مركبة لأحد المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد عزيز الفحار من قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وعدي أبو مفرح من بلدة جناته شرقا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين عمر أكرم شراكة وسليمان عمر نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله خلال مداهمات واسعة في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الأسير المحرر علي السمار والشاب عمر الوحش، بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، واعتقلت زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزله، فيما نقلت والدة الأسير للمستشفى على إثر ذلك، كما اعتقلت الشاب عماد جبر من منزله.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيلية، أثناء مروره على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر صنوبر عقب مداهمة منزلة في منطقة زواتا غرب مدينة نابلس، للضغط على نجله عبد الكريم لتسليم نفسه.