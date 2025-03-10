كهرباء القدس: حملات العطاء التي تجمعنا مستمرة في شهر رمضان المبارك

وطن: في بادرة مجتمعية واخلاقية تعكس روح التعاون والمحبة، قامت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم بتنظيم حملة توزيع التمر والماء على المسافرين والمواطنين في محافظة رام الله والبيرة، والتي تُعد بوابة القدس الشمالية.

“كنا هناك بين أهلنا، نحمل بين أيدينا التمر والماء، وبين قلوبنا حباً وعطاءً”، هكذا عبّر موظفو الشركة عن مشاعرهم خلال الحملة.

تم توزيع التمر والماء على المواطنين الذين تحملوا مشاق الطريق، ليشعروا بأنهم ليسوا وحدهم في هذه اللحظات، بل إن قلوبنا معهم، وأننا جميعاً جسد واحد لا يترك أحدنا الآخر في الأوقات الصعبة.

تستمر الشركة في مبادراتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك الذي يمثل جزء لا يتجزأ من رسالتها الوطنية.