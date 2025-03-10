تشييع جثمان المقاوم عمر الدحدوح.. قاتل سريّة إسرائيلية بمفرده

وطن: شيّع العشرات من أهالي مدينة غزة، المقاوم الشهيد عمر الدحدوح، بعد نحو عام كامل على استشهاده؛ عقب خوضه معركة وصفت بـ"التاريخية" مع قوات الاحتلال.

وتداول ناشطون صورا تظهر جانبا من تشييع عمر الدحدوح انطلاقا من المسجد العمري في مدينة غزة، حيث شاركت أسرته وجيرانه في التشييع.

وفي آذار/ مارس من العام الماضي، نشر جيش الاحتلال فيديو للاشتباك الأخير الذي خاضته سرية كاملة مع عمر الدحدوح بمفرده، في منزل شقيق الأخير.

وبرغم كونه وحيدا في المنزل في مواجهة قوة إسرائيلية كاملة مدججة بالسلاح، إلا أن الدحدوح هو من لاحق جنود الاحتلال في المنزل، وأمطرهم بوابل من الرصاص، قبل أن يستشهد وهو يتقدم نحوهم.

وعمر الدحدوح كان مقاوما في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.