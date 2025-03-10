السلطات الأمريكية تعتقل أحد قادة التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا

وطن: أوقفت شرطة الهجرة الفدرالية الأمريكية أحد قادة الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك، حسبما أعلنت نقابة طالبية الأحد، في وقت توعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب “المحرضين” إلى بلدانهم.

وفي بيان، قال اتحاد العمال الطلابيين في الجامعة إن محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات التي تشهدها الجامعة منذ ربيع عام 2024، قد أوقِف السبت.

وذكر البيان أن “عناصر من وزارة الأمن الداخلي أوقفوا محمود خليل، وهو فلسطيني تخرج حديثا في جامعة كولومبيا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة إكس “سنسحب التأشيرة أو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) من جميع مؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يتم ترحيلهم”.

ولم تُعلّق الجامعة، في اتصال معها، على توقيف خليل، لكنها أشارت في بيان إلى أنها “سمعت معلومات عن وجود عناصر من شرطة الهجرة الفدرالية حول الحرم الجامعي”.

وأضافت “ستواصل (جامعة) كولومبيا احترام القانون… يجب أن تكون لدى أجهزة إنفاذ القانون مذكرة قانونية لدخول المناطق غير العامة في الجامعة”.