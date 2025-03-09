مستوطنون يقتحمون تجمع عرب المليحات في أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مجموعتين من المستوطنين اقتحمتا تجمع عرب المليحات، واحدة من الجهة الجنوبية الشرقية والأخرى من الجهة الغربية، كل مجموعة تتكون من 5 أفراد يمتطون خيولا، وانتشروا بين مساكن البدو في التجمع، وفتشوا عددا من حظائر الأغنام.

ويتعرض تجمع عرب المليحات يوميا لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لتهجير سكانه.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1705 اعتداءات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم خلال شهر شباط الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1475 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات نابلس بـ 300 اعتداء، والخليل بـ 267 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 263 اعتداء.