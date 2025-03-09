"حماس" ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة ونؤكد أنه جريمة حرب

وطن: دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وذلك بعد حرمانه من الغذاء والدواء والماء، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الابتزاز المرفوضة التي تهدف للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضحت الحركة أن هذه الإجراءات تمثل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مشددة على أن الاحتلال يواصل انتهاكاته الصارخة للاتفاقات الموقعة، في تأكيد جديد على عدم التزامه بأي تعهدات.

كما اتهمت حماس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه المجتمع الدولي، محاولًا فرض خريطة طريق جديدة تخدم مصالحه السياسية على حساب حياة الأسرى، دون اكتراث لمطالب عائلاتهم.

وحذرت الحركة الاحتلال من استمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن محاولات الضغط والترهيب لن تثني الشعب ومقاومته عن الصمود.

وشددت حماس على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية دون مماطلة أو تعطيل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الاحتلال، أنه قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا"، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأفادت الهيئة بأن كوهين، أصدر قرارا بوقف إمداد غزة بالكهرباء "فورا"، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع.