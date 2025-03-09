استشهاد جندي في الجيش الوطني برصاص الاحتلال جنوبي لبنان

وطن: استشهد جندي لبناني ، اليوم الاحد، متأثّراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال عند بوابة فاطمة في كفركلا.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ الغارة المعادية على سيارة في خربة سلم في الجنوب، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

يأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في خرقٍ متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وانتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من القرى الحدودية بعد التمديد في الـ18 من شهر شباط/فبراير 2025.

من جهتها، أكّدت قيادة الجيش اللبناني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان، براً وبحراً وجواً، إلى جانب استمرار احتلاله أراضيَ لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية.

وحذّر الجيش اللبناني، في بيان، من أنّ "إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدّد استقرار البلاد، وينعكس سلباً على أمن المنطقة"، مشيراً إلى أنّه "يتنافى تماماً مع اتفاق وقف إطلاق النار".