اصابتان برصاص الاحتلال من بلدة إذنا قرب جدار الفصل العنصري غرب الخليل

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، شابان من بلدة إذنا غرب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، أن قوات الاحتلال سلمت الهلال الأحمر شابان بعد تعرضهما لإصابات بالرصاص الحي بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب البلدة.

وقال المشرف الطبي في مستشفى الأهلي، إن الشاب صدام محمد بدوي طميزي، وصل إلى المشفى جراء إصابته برصاصة في بطنه، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

كما ونقل الشاب محمد أكرم المصري (32 عاما) لمستشفى الميزان جراء إصابته بعدة رصاصات في قدميه، وجاري تقديم العلاج اللازم له.