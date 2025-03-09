60 ألف مصلٍ أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى 60 ألف مصلٍّ، مساء اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، رُغم الإجراءات والحواجز العسكرية الإسرائيلي في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 60 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الـ 9 من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

ونوهت "الأوقاف الإسلامية" في تصريح صحفي مقتضب، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكملت: "تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".