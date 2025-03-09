سلطات الاحتلال تعلن قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة.

جاء ذلك وفق قرار صدر عما يسمى وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي قال إنه أوعز بُحكم الصلاحيات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق الكهرباء إلى القطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إسرائيلية أشارت، في الأيام الأخيرة، إلى أن الاحتلال يخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولًا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن عدوان وحرب واسعة النطاق، مجددا.