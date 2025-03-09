الاحتلال يقر بارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في جيشه إلى 78 ألفاً من جراء الحرب

وطن: كشفت وزارة جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجرحى والمعوّقين في صفوف "الجيش" الإسرائيلي إلى 78 ألفاً، من جرّاء الحرب الأخيرة.

وأشارت إلى أنّ معظم هؤلاء هم من جنود الاحتياط وأنّ أكثر من 50% منهم هم حتى سن الثلاثين.

وأشارت إلى أنّ 62% منهم يعانون من إصابات نفسية، و10% من الجرحى حالتهم متوسطة إلى خطرة، مشيرة إلى وجود 194 جندياً حالياً في المستشفيات الإسرائيلية.

وفي سياقٍ متصل، تحدّث موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، عن قلق في هيئة أركان جيش الاحتلال، يتعلّق بـ"النقص الشديد في القوى العاملة"، وسط تقديرات تفيد بوجود "ضغط شديد على الجنود النظاميّين، الذين لن يعودوا إلى منازلهم، في السنوات المقبلة".

وبحسب شعبة العمليات في جيش الاحتلال، يُقدَّر أنّ "إسرائيل ستدخل لأعوام في نقص بالقوى البشرية، لم تشهده منذ أيام الحزام الأمني ​​في جنوبي لبنان، والذي استمر بعد ذلك بوقت قصير حتى أعوام الانتفاضة الثانية".