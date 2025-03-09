ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة في إلى 48,458 شهيدًا و111,897 مصابًا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ليصل إلى 48,458 شهيدًا و111,897 مصابًا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و37 إصابة جديدة، في حين تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها لإنقاذ المصابين، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

وأكدت الوزارة أن الأعداد الحقيقية للضحايا قد تكون أكبر، حيث لا تزال هناك أعداد من الشهداء والمصابين تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع تعذر وصول الطواقم الطبية إليهم بسبب تدمير البنية التحتية وصعوبة التنقل في مناطق عدة من القطاع.