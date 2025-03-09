البنك الإسلامي العربي يختتم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس

وطن: تعزيزًا لدوره في دعم التعليم العالي وتنمية المعرفة المصرفية لدى الشباب، اختتم البنك الإسلامي العربي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "الرواد في الصيرفة الإسلامية"، والذي استهدف 29 طالبًا وطالبة من كلية الأعمال والاتصال بجامعة النجاح الوطنية. يأتي هذا البرنامج في إطار حرص البنك على تزويد الطلبة بالمعرفة العملية وتعزيز فهمهم لمفاهيم الصيرفة الإسلامية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.

تم تنفيذ البرنامج من خلال إدارة الموارد البشرية في البنك الإسلامي العربي بالتعاون مع مكتب عميد كلية الأعمال والاتصال في الجامعة، حيث استمر لمدة 36 ساعة تدريبية موزعة على 6 لقاءات، وشمل محاور متعددة تغطي مفاهيم العمل المصرفي، الصيرفة الإسلامية، والمهارات السلوكية الأساسية التي يحتاجها الطلبة لدخول سوق العمل بكفاءة.

وشهد حفل تخريج المشاركين حضور نخبة من الأكاديميين وممثلي البنك، من بينهم د. رأفت الجلاد، عميد كلية الأعمال والاتصال، ود. ضحى الطنبور، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، ود. فراس النصر، مدير دائرة الأعمال، وأ. د. عبد الناصر نور، رئيس قسم المحاسبة، إلى جانب ممثلي البنك السيد راتب عطياني، مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد حسان صبري، مدير إدارة الائتمان، والسيد فادي أبو نبعة، مدير فرع نابلس.

بدوره أكد المدير العام للبنك أ.هاني ناصر أن هذا البرنامج التدريبي يعكس التزام البنك بتطوير الكوادر الشابة، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية ودوره في دعم التعليم العالي من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات. وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، كما أعرب عن تقديره لجامعة النجاح الوطنية على جهودها في تأهيل الطلبة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة.

وأوضح السيد راتب عطياني، مدير إدارة الموارد البشرية في البنك أن هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك الإسلامي العربي لتعزيز وعي الطلبة بالصيرفة الإسلامية، وتنمية مهاراتهم العملية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

وخلال الحفل، عبّر الدكتور رأفت الجلاد عن تقديره للتعاون المستمر بين الجامعة والبنك الإسلامي العربي، مشيدًا بجهوده في دعم الطلبة وتأهيلهم عبر البرامج التدريبية المتخصصة. كما أكد أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية عملية تساهم في إعداد الطلبة للحياة المهنية وتعزز فرصهم في سوق العمل.