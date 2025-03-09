الاعلام العبري: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس

وطن: أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، طاهر النونو أنّ الحركة عقدت لقاء مع المسؤول الأميركي عن ملف الأسرى، آدم بوهلر، في حديث مع وكالة "رويترز".

بدورها، أكدت هيئة البث العام العبرية، وفقاً لمصادر إسرائيلية، وجود تقدمٍ معين في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة حماس.

وأشارت الهيئة العبرية، إلى أنّ هذا التقدم جاء في أعقاب محادثات المبعوث الأميركي، آدم بوهلر، مع قائد حركة حماس في غزّة، خليل الحية.

ومن المتوقع أن تصل بعثة الاحتلال إلى الدوحة غداً الإثنين، وسيصل أيضاً إلى العاصمة القطرية المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، حيث ستركز المحادثات في البداية على تحديد إطار المفاوضات.

وبشأن الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة، أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أنّه يضم ممثلاً عن جهاز "الشاباك" غال هيرش، والمستشار السياسي أوفير فالك، بالإضافة إلى ممثلين عن "الموساد" والمستوى الأمني.

ورجّحت الصحيفة أن يبقى الوفد الإسرائيلي في قطر يومين تقريباً، مشيرةً إلى أنّ "نقطة البداية للمحادثات هي "مخطط ويتكوف" الذي تقبله إسرائيل".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "كان 11" الإسرائيلية عن مصدرٍ إسرائيلي أن الولايات المتحدة قد اقترحت خطة للإفراج عن 10 أسرى لدى غزة مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين.

المصدر: الميادين